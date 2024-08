Foto: veja como está vaga do carro de Silvio Santos no SBT

Os funcionários do SBT, emissora de Silvio Santos, decidiram fazer uma singela homenagem ao apresentador nos bastidores do canal. O comunicador morreu no último sábado (17/8), comovendo todo o país.

No estacionamento da TV, em São Paulo, os colaboradores deixaram flores na vaga de carro que era utilizada por Silvio. O local virou um ponto de referência para as homenagens por lá.

Uma foto da vaga foi compartilhada nas redes sociais pela apresentadora Michelle Barros, do programa Chega Mais, ainda no sábado (17/8). Neste domingo (18/8), Celso Portiolli também mostrou que as homenagens permaneciam por lá.

Apresentadora do SBT, Michelle Barros, compartilhou homenagem feita por funcionários do SBT

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade

O apresentador tem 93 anos

Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto de 2024

Silvio morreu em decorrência de uma broncopneumonia

Apresentador fez história na área da comunicação

Silvio Santos

Silvio Santos

Silvio Santos

Silvio Santos

“Tristeza”, escreveu o apresentador do Domingo Legal com a música da abertura de A Praça é Nossa e o tema do Programa do Silvio Santos em tom melancólico ao fundo da gravação.

Alexandre Pato emociona com vídeo inédito do filho com Silvio Santos Alexandre Pato emocionou os internautas, neste domingo (18/8), após compartilhar um vídeo inédito do filho Benjamin, de 7 meses, com o avô Silvio Santos. O jogador de futebol é marido de Rebeca Abravanel, filha do comunicador, que morreu aos 93 anos no sábado (17/8).

Na gravação, Silvio aparece brincando com o neto caçula no colo. Na legenda, o atleta homenageou o comunicador.

“Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade”, começou dizendo.

E completou: “É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus”, escreveu Alexandre Pato, assinando a mensagem como Alê, maneira como é chamado pela família.

Nos comentários, internautas falaram sobre a emoção de assistir ao vídeo, gravado recentemente.

“Que vídeo lindo. Quanto amor em uma só troca de olhar”, escreveu uma pessoa. “Família abençoada na terra! Ele foi brilhante e o Benjamin ouvirá lindas histórias do avô”, disse outra. “Que vídeo mais lindo, cheio de amor e eterno”, acrescentou uma terceira.