Fotógrafa que esfaqueou namorado em Ribeirão Preto irá a júri popular

São Paulo — A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier, de 30 anos, vai a júri popular pelo assassinato do namorado, o corretor de imóveis e surfista Carlos Felipe Camargo da Silva, de 29 no dia 3 de março deste ano em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A data do julgamento ainda não foi marcada, mas a defesa disse que vai recorrer. Brenda está presa desde o dia 3 de abril.

A mulher se tornou ré no processo que investiga a morte de Carlos e responderá por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por ter mexido na cena do crime.

Ela confessou ter esfaqueado o namorado por nove vezes na casa onde os dois moravam, no bairro Adelino Simioni. Ao admitir o crime, Brenda alegou legítima defesa.

O crime Na noite do dia 3 de março, Carlos foi até a casa da mãe e do irmão, Bruno, com os pertences e pediu para voltar a morar com a família.

Em depoimento à Polícia Civil, Bruno disse Brenda apareceu no local logo depois e chamou Carlos para conversar. Os dois falaram do lado de fora do imóvel por cerca de dez minutos. Após a conversa, Carlos disse aos parentes que iria reatar o namoro e voltar para casa onde morava com a mulher.

Carlos Felipe e Brenda

Brenda Caroline Xavier

Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Manifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)

Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da Silva

Horas depois, o irmão disse que recebeu uma ligação da mãe de Brenda na qual ela dizia que Carlos sofreu um acidente e morreu, mas sem dar detalhes do que ocorreu.

Ao se encaminhar para a UPA Norte, para onde a vítima foi levada, Bruno foi informado que Carlos havia sido esfaqueado ao menos nove vezes.

De acordo com o boletim de ocorrência, na casa onde Carlos vivia com Brenda, a polícia constatou a presença de sangue em diferentes cômodos, inclusive em um dos quartos em que a mobília estava quebrada.

O imóvel ainda estava molhado, aparentando ter sido lavado, o que, segundo as investigações, indicaria a tentativa de mascarar a cena do crime. A faca utilizada para matar o corretor foi encontrada posteriormente e apreendida.

Três dias após a morte de Carlos, Brenda compareceu à delegacia para prestar depoimento. Ela alegou ter agido em legítima defesa, foi ouvida e liberada. Um mês depois, foi presa.

Fotógrafa tinha ciúmes Segundo o irmão de Carlos Felipe, Brenda era muito ciumenta e uma briga teria acontecido porque o namorado tentou terminar o relacionamento com ela.

Na casa do casal, a polícia encontrou sangue espalhado por diferentes cômodos e móveis quebrados, além de indícios que havia sido feita uma limpeza no local.