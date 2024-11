Fotos: árvores caem e danificam 4 carros em diferentes pontos do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta sexta-feira (8/11) para atender quatro ocorrências de quedas de árvores em diferentes áreas do Distrito Federal. Os incidentes, que causaram danos materiais, ocorreram em pontos como Asa Sul, Asa Norte, Esplanada dos Ministérios, Recanto das Emas e Sobradinho. Ninguém ficou ferido.

A primeira ocorrência foi registrada às 10h15 na QD 601 Norte, na Asa Norte. Uma árvore caiu sobre um Toyota Yaris cinza, que estava estacionado e vazio no momento do incidente. Os bombeiros realizaram o corte e remoção da árvore, liberando o local após cerca de quatro horas de operação.

Às 13h08, outra ocorrência foi registrada no Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho, onde uma árvore caiu sobre um veículo Land Rover Discovery branco e atingiu o muro de uma residência. A equipe do CBMDF fez o corte e a retirada da árvore, desobstruindo a entrada da casa. Não houve vítimas no local.

Na Esplanada dos Ministérios, por volta das 13h41, uma árvore caiu sobre a parte traseira de um Jeep Renegade cinza. A condutora do veículo, D.T.F., de 43 anos, não se feriu e não precisou de atendimento médico. Os bombeiros fracionaram a árvore em pedaços menores para facilitar a remoção e desobstruir a via.

Mais tarde, às 15h01, o CBMDF foi acionado na Quadra 103 do Recanto das Emas, onde um tronco caiu sobre um VW Voyage branco, causando apenas danos materiais. Os bombeiros realizaram a retirada do tronco, liberando a área para a circulação.

Veja imagens das ocorrências:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 A primeira ocorrência foi registrada às 10h15 na QD 601 Norte, na Asa Norte Reprodução/CBMDF 2 de 6 Uma árvore caiu sobre um Toyota Yaris cinza Reprodução/CBMDF 3 de 6 Às 15h01, o CBMDF foi acionado na QD 103 do Recanto das Emas Reprodução/CBMDF 4 de 6 Um tronco caiu sobre um VW Voyage branco Reprodução/CBMDF 5 de 6 Reprodução/CBMDF 6 de 6 Reprodução/CBMDF

As condições climáticas, como chuvas e ventos fortes registrados ao longo do dia, podem ter contribuído para a instabilidade das árvores e os acidentes. Em comunicado, o CBMDF alertou motoristas para evitarem estacionar sob árvores em períodos de tempo instável e reforçou a recomendação de atenção redobrada em locais com vegetação densa.