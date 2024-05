Fotos. Cidade em SC registra -3ºC e tem recorde de temperatura baixa

Divulgação/ Defesa Civil

1 de 1 Foto colorida de Bom jardim da Serra, em SC, nesta sexta-feira (31/5) – Metrópoles – Foto: Divulgação/ Defesa CivilA paisagem amanheceu coberta de gelo nesta sexta-feira (31/5) em Bom Jardim da Serra. O município da Serra catarinense registrou neste último dia do mês de maio a menor temperatura do ano em Santa Catarina: -3,03ºC, aponta a Epagri. O valor supera a marca de Urupema, que havia chegado, no dia anterior, a menor temperatura do ano, com -2,78°C.

Além de Bom Jardim da Serra, outras três cidades também tiveram frio intenso com temperaturas negativas nesta sexta-feira, sendo elas: Urupema (-2.04ºC), Urubici (-1.46ºC) e São Joaquim (-0,02ºC), conforme a Epagri.

Para ler a reportagem completa e ver as fotos acesse NSC Total, parceiro do Metrópoles.

