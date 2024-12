Fotos: genro mostra cliques raros de Silvio Santos com o neto

Alexandre Pato emocionou a web, nesta terça-feira (31/12), ao mostrar cliques raros de Silvio Santos com o neto. O jogador de futebol é marido de Rebeca Abravanel, filha número 5 do apresentador.

Os dois são pais de Benjamin, de 11 meses, e costumam levar a vida pessoal de forma discreta, longe dos holofotes.

“2024, você foi um ano intenso, mas muito especial”, escreveu Pato na legenda das sequências de fotos.

Logo, fãs e seguidores reagiram à publicação, lembrando da morte do dono do Baú, aos 93 anos, em agosto, de broncopneumonia em decorrência de uma infecção por Influenza (H1N1).

“Mil e uma emoções a cada foto”, falou uma pessoa. “Essa foto do Silvio segurando o netinho nos quebra”, observou uma segunda.

“Deus em sua infinita bondade, permitiu que o vovô conhecesse o seu último neto, o que faltava chegar, que bom que ele chegou a tempo de conhecê-lo” e “Família linda, sou muito fã! E que saudade desse vovô”, foram outras reações.

Veja as fotos publicadas por Alexandre Pato:

Chegada de Benjamin

O primeiro filho de Alexandre Pato e Rebeca Abravanel nasceu, no dia 12 de janeiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A chegada de Benjamim ao mundo foi confirmada à página por pessoas próximas à herdeira de Silvio Santos e ao jogador.

A apresentadora do Roda a Roda manteve sua gestação e o nascimento do bebê longe dos holofotes. O sexo da criança foi revelado pela mamãe durante o Teleton 2023 no SBT.