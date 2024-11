Fotos: Luana Piovani reencontra filho mais velho e curte praia no Rio

Luana Piovani voltou ao Brasil para matar a saudade do filho mais velho, Dom, de 12 anos de idade, que passou a morar com o Pedro Scooby. A atriz aproveitou o dia para curtir a praia Leblon, no Rio de Janeiro, ao lado do primogênito e relaxar na areia.

Nos Stories, Piovani contou que foi criada no local e que ainda tinha um grafite com o seu rosto em um dos muros perto da praia. “Tomando uma caipiroskinha no posto 12 velho de guerra. E as crianças ali embaixo pegando onda com prancha pedida emprestada”, declarou.

“Tem vida mais cara que essa, mas não presta não”, explicou. Ela ainda contou que está com um “biquíni europeu grande” e disse que não dá para chegar em uma praia do Brasil de outra maneira, já que há muitas pessoas com o corpo bonito.

Na sequência, ela disse que “Donzuko”, como é carinhosamente conhecido o garoto, reclamou e que o sol saiu. Além do primogênito, ela estava acompanhada de amigos.