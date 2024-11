Fotos: saiba com quem João Hadad foi flagrado aos beijos

A fila andou para João Hadad. O ex-A Grande Conquista foi visto aos beijos com a campeã da Ilha Record. Desde a morte da ex-noiva, Luana Andrade, essa é a primeira vez que o influenciador surge publicamente com outra mulher.

João esteve na primeira noite do Folianópolis, micareta fora de época de Santa Catarina, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15/11). Ele estava em clima de intimidade com Any Borges, curtindo o trio elétrico de Bell Marques.

Além do reality da emissora do Bispo Macedo, Any já integrou o elenco do De Férias com o Ex Brasil, exibido pela MTV. Hadad também já esteve no mesmo programa, mas em temporadas diferentes.

No último dia 7 deste mês, João Hadad usou as redes sociais para relembrar momentos com Luana, um ano após sua partida. A bailarina tinha 29 anos quando faleceu no ano passado, em decorrência de complicações de uma cirurgia plástica no joelho.

“Foi no dia 7 de novembro de 2023 que eu me despedi da Lu e, também deixei ali, uma versão minha que custou a entender os porquês da vida. Ela que me ensinou tanto sobre fé, no seu último dia nesse plano me deu mais uma lição das mais difíceis, que era justamente ressignificar a sua partida”, escreveu no Instagram.

Vejas fotos de João Hadad com Any Borges:

João Hadad é visto aos beijos com Any Borges. Essa é a primeira vez que ele é flagrado com outra mulher, desde a morte da ex-noiva, há um ano Felipe Souto Maior/AgNews

Hadad pontuou que completou 365 dias sem a amada: “Faz um ano que entendi, da forma mais dolorosa possível, que todo dia pode ser o último. Que todo abraço pode ser o último. Que a gente precisa viver da melhor maneira cada segundo, e agradecer por cada dia”.

Por fim, o influenciador deixou uma declaração de amor emocionado na legenda de um registro ao lado de Luana Andrade. “Princesa, de onde estiver, receba minhas palavras e orações, continue guiando a mim e a sua família, que agora se tornou a minha também. E obrigado por ter me permitido viver o amor mais puro e leve dessa vida. Muita luz”, concluiu.