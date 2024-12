Fotos: Viih Tube comemora Natal em casa e com a “família completa”

Após a tempestade com a internação do caçula por conta de uma inflamação no intestino, a calmaria. Viih Tube usou o Instagram, nesta terça-feira (24/12), para festejar o Natal em casa e com a “família completa”, e aproveitou para agradecer as orações dos fãs no período difícil.

“Nosso Natal em casa e com a família completa. Vai ser mais que especial. Obrigada, Deus, por essa vitória. E obrigada todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse, nunca vamos ter palavras suficientes para agradecer. Um feliz Natal da nossa família para todos vocês e não esqueçam do verdadeiro sentido do Natal”, escreveu ela na legenda das fotos ao lado dos filhos e do marido, Eli.

Máscara com Ravi em casa

Eliezer explicou o motivo de ainda usar máscara de proteção facial em casa, mesmo após o filho caçula, Ravi, de um mês, receber alta hospitalar. Segundo o ex-BBB, o bebê ainda precisa de cuidados e esse é um método de tornar o ambiente mais seguro.

“Porque o Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele e não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria ou fungo”, explicou ele ao ser questionado por uma seguidora.

Ravi ficou internado por 19 dias após um quadro de enterocolite. Segundo o casal, a hipótese mais provável até o momento é que a doença tenha sido provocada por uma alergia alimentar durante a amamentação. O bebê não precisou de cirurgia, mas a amamentação teve que ser suspensa.

Em entrevista ao Fantástico, Viih Tube e Eliezer contaram detalhes do diagnóstico do filho. A influenciadora se emocionou ao falar sobre a amamentação.

“Para saber se é a APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) tem que fazer um teste oral, um teste com as proteínas do leite, um teste com as proteínas do ovo, porque eu também comi muito ovo quando estava amamentando. Só vamos descobrir qual é o quadro dele quando ele tiver 18 meses, porque foi o prazo mínimo que o gastro deu para poder fazer um teste nele. Enquanto isso, ele está com fórmula”, contou ela.

Viih Tube continuou: “No início, eu fiquei bem mal que eu não ia amamentar, eu fiquei bem triste, mas pelo menos foram 15 dias que eu amamentei e foi muito mágico. Eu acho que isso hoje é o menor dos problemas e eu consigo ficar feliz por existir uma forma de resolver o probleminha dele. Que bom que ele está bem e estamos em casa”, acrescentou a influenciadora.

