Fotos: Wanessa Camargo é vista pela 1ª vez após expulsão do BBB24

ADÃO/AGNEWS

1 de 1 Wanessa Camargo após ser expulsa do BBB24 – Metrópoles – Foto: ADÃO/AGNEWSCom um casaco de moletom, capuz e máscara no rosto, Wanessa Camargo foi vista pela primeira vez após ser expulsa do BBB24 por agressão contra Davi Brito, neste sábado (2/3).

A agora ex-BBB foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Veja:

Wanessa Camargo no aeroporto

ADÃO/AGNEWS

Wanessa Camargo

ADÃO/AGNEWS

Wanessa Camargo após ser expulsa do BBB24

ADÃO/AGNEWS

De acordo com o portal Leo Dias, Wanessa pediu que uma assessora comprasse um casaco com capuz para evitar que fosse reconhecida no aeroporto. Ela embarca para São Paulo.

Expulsão do BBB24 A TV Globo emitiu nota sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24.

“Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do ‘BBB 24’ por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o ‘Big Brother Brasil’”, diz a nota.

A Globo ainda afirma que “mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?