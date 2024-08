FPC marca presença na I Feira Literária de Itaberaba que registra grande movimentação de público

A Bahia vive um momento de expansão na realização de Feiras Literárias, e no município de Itaberaba, a 216 km da capital está realizando a I FELITA entre os dias 07 a 10 de agosto. A abertura oficial aconteceu na noite desta quarta-feira (07), na Praça do Rosário, com a apresentação musical do carnavalesco Armandinho e da Fanfarra Fanedi.

Com início das atividades nesta quinta-feira (08), a expectativa é de que cerca de cinco mil pessoas irão passar pelos stands, ainda hoje. A I FELITA conta com saraus, programação para o público infantil e diversas atividades culturais que abordam o tema ‘A Literatura na construção do Saber. Uma viagem fascinante pelo Mundo da Leitura’. A Biblioteca de Extensão, o projeto Leve e Leia e contação de histórias realizadas pela equipe da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia, acontecem a partir da sexta-feira (09).

A representante da FPC/SecultBa na mesa de abertura, Denise Ramos, enfatizou sobre a importância da realização da I FELITA para o fortalecimento da política do Livro e Leitura na Bahia.

“Para nós da FPC é uma grande felicidade ver mais uma feira literária acontecer na Bahia. E a FELITA já nasceu grande e com muita potência. Ver a praça tomada por pessoas, nos mostra o quanto a população anseia por cultura, livro e leitura. Fomentar atividades como essa é um compromisso do Governo do Estado. A Feira Literária demonstra o poder de mobilização em torno do Livro, da Leitura, arte e cultura, é também por isso que essa política vem sendo fortalecida nos quatro cantos da Bahia. Vida longa à FELITA”.

O gestor municipal, Ricardo Mascarenhas, falou sobre a concretização da I FELITA.

“A gente vem estudando a um tempo para concretizar a realização da FELITA que vai fortalecer o processo de Cultura e Educação de forma conjunta em nosso município. É momento de trocar experiências, levar toda essa programação para nossos estudantes. É uma alegria enorme receber a Biblioteca Itinerante da Fundação Pedro Calmon, grande parceria, para estimular que as pessoas tenham acesso a esse mundo de oportunidades, pois quanto mais leitura, mais cultura e mais educação”, pontuou.

O secretário de educação do município, Adauto de Araújo, destacou a importância da Feira Literária para Itaberaba.

“Esse momento é para agradecer e celebrar, pois estamos aqui com toda essa estrutura para receber todo o público que irá passar por aqui. Agradecemos à Fundação Pedro Calmon que atendeu prontamente o nosso pedido para estar junto conosco nessa construção. Esse projeto vem casar com o Festival Municipal de Arte e Educação.Toda a rede de educação está mobilizada para a realização desse evento”, disse.

A I FELITA tem apoio do Governo da Bahia.