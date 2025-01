FPF atrasa clássico entre São Paulo e Corinthians devido a chuva em SP

Em decorrência das fortes chuvas no estado de São Paulo neste domingo (26/1), o clássico entre São Paulo e Corinthians, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, foi adiado pela Federação Paulsita de Futebol. O duelo, que estava marcado para as 18h30, acontecerá, em princípio, às 19h, no Estádio MorumBis.

A decisão pelo adiamento da partida foi tomada de forma unânime, após reunião entre a equipe de arbitragem e as diretorias dos dois clubes. A FPF comunicou o adiamento através da redes sociais.

Confira o comunicado da FPF:

A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre São Paulo e Corinthians, no MorumBIS, se reuniram com os dois clubes e, após avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unanime em… — Paulistão (@Paulistao) January 26, 2025

Estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou a cidade de São Paulo inteira em estado de atenção para alagamentos na tarde deste domingo (26/1). A região do Itaim Paulista, na zona leste, ficou em alerta para o risco de transbordamento de córregos.

Na sequência, às 14h40, entraram em atenção as zonas norte e oeste, além da Marginal Tietê e da região central da capital paulista. Por volta das 15h, um trecho da Avenida Pompeia próximo ao cruzamento com a Rua Palestra Itália tinha uma faixa intransitável por causa do acúmulo de água.