Fraga é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara

1 de 1 alberto grafa de camisa rosa – Foto: Igo Estrela/MetrópolesO deputado federal Alberto Fraga (PL-DF), foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (6/3). O parlamentar recebeu 27 votos.

Conforme a coluna antecipou, a vitória de Fraga faz parte de uma articulação com o União Brasil para que o PL fique com a chefia da Comissão. Os demais cargos da Mesa serão definidos na próxima semana.

O deputado já tem uma audiência marcada para 13 de março com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir o decreto das armas. Fraga criticou o decreto sobre comerciantes e enfatizou a busca por soluções por meio do diálogo, alertando sobre a possibilidade de medidas mais firmes caso este não ocorra.

O Metrópoles apurou que o parlamentar quer que Lewandowski detalhe a situação da penitenciária federal de Mossoró (RN), após a fuga de dois presos ligados ao Comando Vermelho da unidade de segurança máxima.

Como trajetória, o deputado destacou a passagem que teve como policial e o a liderança que exerceu em duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) – Sistema Carcerário Brasileiro em 2015 e Lei Rouanet em 2016.

Pelo Governo do Distrito Federal, Fraga é ex-secretário de Transportes do Distrito Federal, na gestão do ex-governador José Roberto Arruda.

