França reforça policiamento antes de jogo contra Israel nesta quinta

A polícia francesa implementou um esquema de segurança robusto para a partida entre as seleções da França e de Israel, que ocorre nesta quinta-feira (14) em Paris. A medida foi tomada após incidentes de violência contra torcedores israelenses registrados na semana passada durante um jogo em Amsterdã, entre o Ajax, da Holanda, e o Maccabi Tel Aviv, de Israel. O governo holandês lamentou o ocorrido, destacando que não há espaço para atos de antissemitismo no país. Em resposta, as autoridades francesas mobilizaram quatro mil policiais e agentes de segurança para garantir a ordem durante o evento esportivo.

WhatsApp O jogo, válido pela Nations League, será realizado no Stade de France, que teve sua capacidade reduzida em um quarto, permitindo a presença de apenas 20 mil espectadores. A decisão visa minimizar riscos de violência, especialmente considerando que a França abriga a maior população de muçulmanos e judeus na Europa.

