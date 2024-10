França tenta impedir retorno ao país de filho de Osama bin Laden, mentor dos ataques terroristas de 11 de setembro

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, afirmou nesta terça-feira (8), que o governo adotou novas medidas para impedir o retorno de Omar bin Laden, filho de Osama bin Laden, ao país. Omar, que residia na Normandia, foi expulso da França em outubro de 2023 por decisão do Ministério do Interior, e obrigado a entregar seus documentos de residência.

Na época, Omar foi proibido de regressar à França por dois anos, devido a postagens nas redes sociais consideradas alinhadas com o terrorismo. Em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter), Retailleau afirmou que impôs uma proibição adicional, garantindo que Omar “não poderá voltar por nenhum motivo”.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, atualmente Omar bin Laden vive no Catar. Ele havia se estabelecido na Normandia desde 2016, onde morava com sua esposa britânica e trabalhava como artista plástico. Omar tentou recorrer da decisão do governo francês, mas a Justiça manteve a proibição de seu retorno.

Osama bin Laden, o pai de Omar, foi o mentor dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, além de outros atentados. Ele foi morto em 2011, no Paquistão, durante uma operação das forças especiais dos EUA.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos