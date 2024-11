‘France Football’ detalha votos do Bola de Ouro e revela que Rodri venceu Vinicius Júnior por apenas 41 pontos

Na disputa acirrada pela Bola de Ouro 2024, o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, superou o brasileiro Vinicius Junior por uma diferença de apenas 41 pontos. A revista France Football revelou que o espanhol acumulou 1.170 pontos, enquanto Vini somou 1.129, em um total possível de 1.485. O anúncio foi feito em evento de gala em Paris, mas apenas nesta semana os detalhes dos votos foram divulgados (veja AQUI quem votou em quem). A vitória de Rodri se deveu, em grande parte, ao apoio de jornalistas europeus, que tiveram peso significativo no resultado.

Dos 99 jurados do futebol masculino, 41 representavam países europeus, e Rodri obteve uma vantagem de 560 a 442 pontos nessa região. Já Vinicius conquistou mais pontos entre os eleitores da América do Sul, África e Ásia/Oceania, mas a diferença foi insuficiente para garantir a vitória. O processo de votação foi conduzido com base em critérios como desempenho individual, conquistas coletivas, classe e fair play. Cada jurado selecionou os 10 melhores jogadores da temporada, atribuindo pontuações que variavam de 15 a 1, dependendo da colocação. Além de Rodri e Vinicius, outros nomes figuraram no topo, incluindo Jude Bellingham (3º), Dani Carvajal (4º) e Erling Haaland (5º).

Apesar da vitória, a ausência de representantes do Real Madrid na cerimônia gerou controvérsias. O clube espanhol teria decidido boicotar o evento ao saber que Vinicius não seria o vencedor. O redator-chefe da France Football, Vincent Garcia, criticou a atitude, considerando-a um “desrespeito ao resultado”.

Para alguns apoiadores de Vinicius, o resultado está relacionado a questões de preconceito, já que o jogador tem se posicionado ativamente contra o racismo nos estádios. No entanto, o editorial da revista sustentou que o desfecho reflete os critérios estabelecidos e que Rodri se destacou tanto pela atuação no Manchester City quanto pelo bom desempenho na Eurocopa, onde contribuiu para o título da Espanha.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA