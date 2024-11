Fraude em empréstimos: prints de zap indicam uso de empresa fantasma

São Paulo — “Imprime uns negócios de terraplanagem, paisagismo, orçamento. Só para deixar em cima das mesas lá”, diz uma mensagem de WhatsApp. “Vou imprimir”, outra pessoa responde.

O assunto da conversa é a encenação de um escritório de uma empresa fantasma que seria visitada por funcionários da Desenvolve SP, segundo investigação da Polícia Civil.

O conjunto de mensagens consta do inquérito que investiga empréstimos fraudulentos no banco de fomento do governo de São Paulo. Conforme o Metrópoles revelou, uma auditoria constatou R$ 74 milhões em empréstimos suspeitos.

A Desenvolve SP tem como objetivo financiar negócios, a juros baixos, com a intenção de desenvolver a economia paulista, gerando emprego e renda — atuação parecida com a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do governo federal.

Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre os anos de 2021 e 2022, nos governos de João Doria e Rodrigo Garcia, que eram do PSDB e antecederam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O modus operandi do grupo envolvia empresas que só pagavam as primeiras parcelas do financiamento. Quando o banco entrava com ações para tentar reaver os valores, não localizava as empresas, sócios ou os bens dos envolvidos.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 2 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 3 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 4 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 5 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 6 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala 7 de 7 Diálogo sobre aluguel de sala

Encenação

As conversas em posse da Polícia Civil indicam que os dois suspeitos no caso combinaram onde colocar móveis, de imprimir um banner da empresa e de mandar uma pessoa para receber os funcionários do banco.

“Nas conversas, inclusive, os investigados confabulam sobre quais tipos de documentos deveriam ser colocados na sala, a fim de dar uma aparência de ‘regularidade e licitude’ à RWX, bem como buscas na internet sobre imagens para criação de um perfil falso nas redes sociais”, afirma a polícia, na investigação.

A RWX Paisagismo é uma das empresas que, para a polícia, eram apenas fachada para recebimentos de empréstimos. Ela estava no nome de um suposto laranja chamado Raywander Botelho, segundo a investigação.

De acordo com a apuração policial, os prints viriam do celular de Augusto Carneiro, que morreu em um acidente de trânsito, em uma conversa atribuída a ele e a uma mulher chamada Katya Nader. A mulher seria responsável pela Toro Câmbio e Soluções Financeiras, segundo a polícia, uma das empresas suspeitas no esquema.

Em certo momento, um dos interlocutores pergunta: “a placa de acrílico ficou pronta?”. Depois, cogita-se apenas imprimir só em preto RWX paisagismo, cuja a imagem foi mandada na conversa.

O diálogo também traz uma discussão sobre onde os móveis serão colocados. “Não tem uma mesa de trabalho?”

“Vamos ver se o cara vem amanhã”, diz uma das pessoas. “Minha funcionária conseguiu um amigo pra ir lá abrir a empresa as 11, mas não vai ter ninguém lá, pode ser?”.

“Cenário de novela”

A provável encenação, porém, não convenceu um funcionário da Desenvolve SP que foi ao local, segundo depoimento dele dado à Polícia Civil.

A visita ocorreu em maio de 2022 à suposta sala da RWX Paisagismo, onde uma recepcionista afirmou desconhecer a empresa. Depois disso, dois rapazes chegaram se dizendo funcionários.

“Apenas um dos rapazes, que se identificou como Matheus, nos acompanhou até a sala 1313, a qual foi aberta, contudo não possuía vestígios de trabalho, já que estava tudo tão arrumado que não parecia ser utilizada; não havia funcionários trabalhando no local”, diz o depoimento.

Os funcionários da Desenvolve SP teriam perguntado sobre o sócio Raywander, recebendo a resposta de que ele estaria internado com Covid. Os homens também não responderam sobre informações financeiras da empresa.

Desconfiados, os funcionários do banco foram até a administração do shopping, onde também ninguém conhecia a empresa. “Esclareço que na visita ficou a impressão que era uma empresa de fachada, um ‘cenário de novela’”, afirmou.

Empréstimos suspeitos

O Metrópoles obteve dados inéditos de investigação sigilosa relacionada ao caso, que detectou ao menos 178 operações de créditos suspeitas.

A apuração inicial dos auditores da Desenvolve SP, por sua vez, analisou 340 operações de crédito, classificando as suspeitas de fraude em três níveis: provável (82 casos), possível (96) e remoto (162). Quase R$ 43 milhões foram registrados como prováveis, enquanto R$ 31 milhões foram classificadas como possíveis, e R$ 40 milhões restantes apareceram com remota chance de fraude.

O conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE), cobrou informações sobre o assunto por parte da Desenvolve SP, após a reportagem revelar dados da auditoria.

A investigação policial que corre em Campinas centra o foco em empresas suspeitas de fraudes, sócios e laranjas. Cinco companhias figuravam como alvos iniciais, além de seus sócios e pessoas apontadas como testas de ferro no esquema.

A polícia avalia que pode haver ligação entre elas, devido a coincidência entre escritórios de contabilidade e de advocacia, valores de capital social iguais, registros apenas na Junta Comercial de Osasco, na Grande São Paulo, independentemente do endereço da empresa, e também a dificuldade de se localizar os sócios e as sedes.

O que diz a Desenvolve SP

A Desenvolve SP não deu informações sobre o caso alegando se tratar de um procedimento sigiloso. O banco afirmou que “os casos relacionados à suspeita de fraude estão sendo investigados pela Polícia Civil, que é a autoridade competente para identificar os responsáveis e delimitar a extensão dos danos causados à Desenvolve SP”.

“Já com relação à auditoria, informamos que os relatórios são confidenciais e protegidos por sigilo estratégico”, afirmou o órgão, acrescentando que “é uma instituição financeira, sujeita às normas do Banco Central do Brasil, e que preza pelo dever de sigilo bancário, pela proteção de dados pessoais e que cumpre todos os requisitos previstos na legislação”.

A reportagem não localizou Katya Nader, relacionada à empresa Toro, e Raywander Botelho, da WRX. O espaço está aberto a manifestações.