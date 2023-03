Fred e Boca Rosa voaram no mesmo helicóptero que caiu em SP e deixou 4 mortos

O helicóptero que caiu na cidade de São Paulo na última sexta-feira (17) já transportou alguns passageiros ilustres, como os influencers Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred Desimpedidos. Eles embarcaram na aeronave em 2021, quando eram casados.

Segundo o g1, eles fizeram um passeio panorâmico e sobrevoaram alguns pontos turísticos da capital. O casal se separou em abril de 2022.

Fred chegou a comentar sobre essa experiência no Big Brother Brasil, onde está confinado. “Eu fiz uma surpresa para a Bianca um tempo atrás. O Cris já tinha até nascido. A gente estava fazendo um ano de namoro, porque a gente estava junto há um tempo, mas nunca tinha se pedido em namoro”.

“Aí eu pedi ela em namoro. Eu falei ‘a gente vai sair pra jantar’. Ela no carro, toda vez entrava e ficava só mexendo no celular, nem viu que a gente entrou no Campo de Marte”, lembrou Fred.

O helicóptero tinha capacidade para um piloto e três passageiros e era operado pela Geoflito Atividades Geoespaciais e pela Helimarte Táxi Aéreo, que comercializa experiências de passeios de helicóptero.