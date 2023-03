Fred Nicácio e Larissa vencem repescagem e estão de volta ao BBB23

O BBB23 tem outros dois novos/velhos participantes. Após dois dias na Casa do Reencontro, Larissa e Fred Nicácio venceram a disputa popular e garantiram o direito de voltar ao reality. Os preferidos do público receberam 30,86% e 25,12% dos votos. Key Alves ficou em terceira, com 22,09%.

Vale lembrar que eles entram sem nenhuma regalia. Aqueles que receberam a segunda chance não jogam as provas do Líder e do Anjo e também não têm imunidade. Os outros participantes da repescagem, que não foram eleitos pelo público, estão eliminados, definitivamente, do BBB23.

Dos eliminados da atração, apenas Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, assim como Cara de Sapato e MC Guimê, expulsos por importunação sexual, não participam da dinâmica. Vale lembrar que a votação foi aberta na última terça-feira (21/3), após a saída de Fred Bruno.

Outro eliminado que também não disputou a Casa do Reencontro foi Fred Desimpedidos. Antes que a dinâmica começasse, Tadeu Schmidt questionou se algum participante gostaria de desistir da oportunidade de voltar ao reality e o youtuber levantou a mão e explicou.

“Tadeu, eu quero desistir. Eu não aguento mais de saudades do meu filho. Eu acho que tudo o que eu tinha para mostrar dentro do jogo, eu mostrei e ainda mais com toda a convicção das minhas características, eu prefiro sair com essa lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite e das minhas condições mentais normais”, pontuou o youtuber.