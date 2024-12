Freios de moto desvendados: como funcionam, como usar e qual é o mais seguro?

Os freios de motos estão entre os fatores fundamentais a serem considerados na hora de adquirir uma motocicleta. Por esse motivo, é essencial conhecer tudo sobre esses acessórios antes de escolher o veículo ideal para você.

Para ajudá-lo nessa tarefa, o Olhar Digital elaborou este conteúdo com informações sobre o funcionamento, o uso correto e o tipo mais seguro de freios para motos.

Como funcionam os freios de uma moto?

Com motos cada vez mais velozes, os fabricantes têm produzido sistemas de freio mais seguros e eficazes. Dentre os principais, há o freio a tambor e o freio a disco.

O primeiro costuma ser colocado em veículos de baixa ou média cilindrada e funciona por meio do atrito e de forma mecânica, utilizando principalmente a roda traseira.

Moto com freio a tambor. Imagem: The Image Engine / Shutterstock

Também através do atrito, mas de forma hidráulica, o freio a disco costuma ter um disco metálico na roda e uma pinça de freio fixada na bengala ou balança da moto para colocar as pastilhas. Elas entram em contato com o disco, pressionando-o e fazendo a moto perder velocidade.

Moto com freio a disco. Imagem: Viktor Prymachenko / Shutterstock

Com esses sistemas, o piloto consegue obter maior controle sobre o freio, garantindo uma excelente performance de frenagem. Isso é fundamental, pois durante uma pilotagem podem acontecer imprevistos e ser necessário utilizar os freios.

Manutenção dos freios

Também é essencial que os proprietários de motos fiquem atentos à manutenção dos sistemas de freios. Verifique se há barulho ao frear, se o pedal ou manete estão mais baixos e veja se a eficiência dos freios está diminuindo. Se isso ocorrer, procure uma oficina o mais rápido possível.

Como utilizar o freio de forma correta?

Conhecer os sistemas de freio é importante, mas, além disso, é fundamental saber frear. Primeiramente, saiba que existem dois momentos de frenagem: o de emergência e o programado.

A primeira ocasião é mais difícil, pois o piloto precisa parar a moto ou reduzir bruscamente a velocidade em um curto espaço de tempo. Nesse caso, evite acionar o freio traseiro de forma excessiva, pois o pneu traseiro da moto pode derrapar. No segundo momento, o ideal é controlar a velocidade e distância de forma confortável.

Imagem: Zero/Divulgação

Para uma frenagem correta, o ideal é acionar os dois freios (dianteiro e traseiro) simultaneamente. Dessa maneira, fica mais fácil reduzir o tempo para frear. Além disso, a distância percorrida fica menor e não há sobrecarga nos freios.

Qual o tipo de freio mais seguro nas motos?

Existem cinco tipos de freios em motos disponíveis no mercado: simples, CBS, DCBS, C-ABS e ABS. O primeiro pode ser a disco ou tambor. Nele, o freio dianteiro é acionado por meio de manete e o traseiro pelo pé.

Já no CBS, quando o freio traseiro é acionado, parte do dianteiro é acionada. Por outro lado, no DCBS, ao apertar o freio traseiro ou dianteiro, o outro aciona automaticamente.

O freio C-ABS é a unificação dos freios CBS e DCBS, o que dá maior controle na hora de frear. Por último, há o ABS, que é o mais seguro e indicado atualmente no mercado.

Isso porque ele possui um sistema de sensores responsável por monitorar a velocidade das rodas. Dessa forma, quando o freio é acionado de maneira brusca, o módulo por meio de uma válvula de controle reduz a pressão e não deixa a roda travar, evitando acidentes.

