Frente fria trará chuva e vento forte para região Centro-Sul até sexta

De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, nesta terça-feira (15), a previsão do tempo para o estado de São Paulo indica uma elevação nas temperaturas. Após uma noite mais fria e sem chuva na capital paulista, o dia promete ser mais quente. Apesar do céu nublado, a expectativa de chuva não se concretizou. No entanto, mudanças climáticas são esperadas até o final da semana devido à formação de uma frente fria na região sul do Brasil. A frente fria, que se forma nesta terça, deve canalizar um corredor de umidade da Amazônia, trazendo chuva forte e instabilidade para o sudeste e centro-oeste do país até sexta-feira. A combinação do ar quente da Amazônia com o ar frio da frente fria pode resultar em ventos e chuvas intensas, especialmente no sudeste. Espera-se que a região sul receba até 100 mm de chuva, assim como o centro-oeste, enquanto o sudeste pode registrar até 60 mm.

O mapa de risco climático destaca a transferência de umidade da Amazônia para áreas centrais do Brasil, uma situação diferente dos últimos meses. No Rio Grande do Sul, a chuva se espalha, com previsão de precipitações fortes na metade sul e regiões centrais, como os Vales e Porto Alegre. Goiás e Distrito Federal também devem enfrentar chuvas intensas. Em contraste, áreas como Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul terão tempo firme. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 28°C em São Paulo, 29 °C no Rio de Janeiro, 38ºC em Cuiabá e 25ºC em Curitiba.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem reproduzida com auxílio de IA