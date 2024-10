Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários será lançada no Congresso Nacional

No dia 23 de outubro de 2024, às 15h, o Salão Nobre da Câmara dos Deputados sediará o lançamento da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários, promovida pela Associação Nacional das Empresas Correspondentes Bancárias (ANEC). A Frente, presidida pelo Deputado Federal Luiz Fernando Faria, tem como objetivo principal fortalecer o setor de correspondentes bancários, promovendo boas práticas e assegurando um ambiente seguro e transparente para as operações financeiras.

O evento reunirá parlamentares, representantes do setor financeiro e órgãos reguladores, que discutirão a relevância da atuação dos correspondentes bancários no sistema financeiro nacional. Em foco estarão temas como a necessidade de combater operações irregulares e a proteção dos consumidores, ressaltando a importância do diálogo entre o mercado de correspondentes, instituições financeiras e órgãos de defesa do consumidor.

“A criação desta Frente Parlamentar será fundamental para reforçar o papel essencial dos correspondentes bancários no acesso aos serviços financeiros e na garantia de um ambiente seguro e transparente para todos os envolvidos”, afirmou a presidente da ANEC Monica Santos. Ela ainda reforça que a Associação reafirma seu compromisso em colaborar com os órgãos reguladores e o Congresso Nacional, com foco na segurança e confiabilidade do setor, sempre priorizando o consumidor e o desenvolvimento contínuo das atividades.

A ANEC já vem realizando um trabalho de conscientização junto aos parlamentares, visitando gabinetes para explicar a atuação dos correspondentes bancários e sua importância na economia nacional. A Frente Parlamentar Mista representa um marco para a visibilidade e defesa dos interesses dos correspondentes bancários, que agora terão um canal institucional para participar das decisões legislativas que afetam seu setor.

Para a criação de uma Frente Parlamentar é necessário 1/3 do número de assinaturas os membros do Congresso, e a Frente celebra a grande adesão de membros de 19 dos 20 partidos representados no Congresso Nacional, demonstrando sua relevância e representatividade. Embora seja difícil destacar parlamentares individualmente, o Deputado Luiz Fernando Faria é reconhecido como a figura-chave que liderou esta iniciativa.

Importância do Canal Correspondente

Os correspondentes bancários desempenham um papel vital no sistema financeiro, sendo responsáveis por aproximadamente 40% da originação do crédito consignado. Com cerca de 77 mil CNPJs ativos nesse segmento, mais de 240 mil CPF certificados trabalham na oferta de crédito consignado, além de colaboradores que atuam em serviços operacionais.

Este canal é essencial para atender ao público desbancarizado, especialmente os 10 milhões de aposentados que não possuem conta bancária e recebem por meio de cartão magnético. A atuação dos correspondentes bancários garante que esses cidadãos tenham acesso a serviços financeiros, contribuindo para a inclusão social e econômica.

As pautas que a Frente Parlamentar defenderá incluem:

Acesso amplo e digno a serviços financeiros para a população.

Regulamentação justa e eficiente para o setor.

Combate a práticas irregulares.

Ampliação da voz dos correspondentes bancários nas discussões parlamentares.

A criação desta Frente é vista como um divisor de águas para a defesa dos interesses dos correspondentes bancários, que enfrentam desafios, como a limitação de crédito decorrente da regulação do teto de juros do Consignado INSS. Com a busca por um diálogo contínuo com o Legislativo, a ANEC pretende garantir que as vozes dos correspondentes sejam ouvidas nas decisões que impactam diretamente seu funcionamento e a oferta de serviços ao consumidor.

Serviço:

Lançamento da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários

Dia: 23 de outubro

Horário: 15h

Local: Salão Nobre da Câmara dos Deputados

Instagram: @anec_br

Acesse: https://anecbrasil.com.br/