Frigomm’s é condenada a indenizar trabalhadora acusada injustamente de furto em Feira de Santana

A rede de açougues Frigomm’s, de Feira de Santana, foi condenada a indenizar uma operadora de caixa acusada injustamente de furtar valores de onde trabalhava. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a sentença da 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, que determinou o pagamento de quase R$ 8 mil em danos morais à funcionária.

Segundo o relato da funcionária, em dezembro de 2023, a irmã do dono da loja afirmou que R$ 10 mil haviam desaparecido do caixa. Após a constatação, a empregada e o gerente foram suspensos por oito dias para investigação.