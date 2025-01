Frio intenso na Europa causa cancelamento de voos e transtornos no transporte

A onda de frio que atinge a Europa trouxe neves e greve para a Alemanha, resultando em sérios problemas. Neste domingo (5), o aeroporto de Frankfurt anunciou o cancelamento de 120 voo, conforme informações da Fraport. Em Munique, a situação não é diferente, com apenas uma pista em operação, enquanto outra está em processo de limpeza. As conexões de trem de longa distância em Frankfurt também enfrentaram dificuldades, operando de forma irregular.

No estado de Baden-Wuerttemberg, um acidente envolvendo um ônibus deixou oito pessoas feridas, após o veículo derrapar em uma estrada nas proximidades de Hemmingen.Além da Alemanha, a neve e a chuva intensa já causaram grandes transtornos no Reino Unido, onde diversos aeroportos tiveram que suspender operações e várias estradas no norte da Inglaterra se tornaram intransitáveis. As informações são da Associated Press.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA