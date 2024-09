Frustrada, campanha de Boulos espera Datafolha para definir estratégia

Nina Quintana/Especial Metrópoles @ninaquintana

1 de 1 Imagem colorida mostra o deputado federal Guilherme Boulos (PSol/SP) – Metrópoles – Foto: Nina Quintana/Especial Metrópoles @ninaquintanaSão Paulo – A campanha de Guilherme Boulos (PSol) à Prefeitura da capital paulista aguarda o resultado da pesquisa Datafolha desta quinta-feira (12/9) para definir uma nova estratégia para lidar com o crescimento de Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

Frustrada com os levantamentos recentes, a equipe do psolista quer entender se o Datafolha confirmará a tendência de queda de Boulos e de crescimento dos adversários, que estão tecnicamente empatados na liderança com o deputado. No caso da pesquisa Quaest publicada nessa quarta, tanto Nunes quanto Marçal ultrapassaram Boulos numericamente.

1 de 11

Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

2 de 11

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

3 de 11

Marta, Boulos, Lula, Erundina e Haddad durante convenção PT/PSol

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

4 de 11

Guilherme Boulos e Natalia Szermeta, sua esposa

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

5 de 11

Lula e Boulos na convenção do PSol e do PT que oficializou chapa em SP

Ricardo Stuckert

6 de 11

Boulos, Marta e o deputado estadual Antônio Donato (PT) comem bolo durante agenda de campanha em SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

7 de 11

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

8 de 11

Boulos e Marçal partiram para ataques em debate

Reprodução

9 de 11

Fernando Haddad e Guilherme Boulos utilizando “pulseirinhas da amizade”

Leandro Paiva/@leandropaivac

10 de 11

Boulos e Marta em ato na Praça da Sé, no centro de SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

11 de 11

Boulos mostra camisa do Corinthians emoldurada em sua casa

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

A campanha de Boulos tem feito a leitura do cenário por meio de um agregador de pesquisas, que mostra o psolista numericamente à frente dos outros candidatos. Por isso, a orientação tem sido a de esperar como os resultados do Datafolha vão afetar o quadro geral para, aí sim, a campanha esboçar uma nova estratégia.

Internamente, o entorno de Boulos credita o crescimento de Nunes ao tempo que ele tem disponível na propaganda eleitoral na TV – o emedebista domina mais de seis dos dez minutos da programação voltada para os candidatos a prefeito.

Por isso, a campanha acionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que trata a eleição paulistana como prioridade, para gravar um novo material para Boulos usar na TV. Integrantes da campanha admitem, sob reserva, que esperavam melhores resultados após Lula aparecer no horário eleitoral ao lado do psolista.

A reação de Boulos Embora Boulos afirme publicamente que Nunes e Marçal disputam o mesmo eleitorado – o bolsonarista –, a equipe já vê o prefeito abocanhando uma parcela das intenções de votos que iriam para o candidato do PSDB, José Luiz Datena, e de eleitores indecisos.

Além disso, mesmo negando a possibilidade, a campanha também vê com preocupação o risco de o psolista ficar de fora de um eventual segundo turno.