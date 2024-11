Fruta rica em fibras e baixa em calorias se torna aliada no emagrecimento

Nos últimos anos, a busca por alternativas naturais para auxiliar no emagrecimento cresceu consideravelmente, e a goiaba tem se destacado entre elas. Rica em fibras, vitaminas e minerais, essa superfruta pode realmente ajudar a acelerar o processo de perda de peso de maneira saudável e eficaz.

“A cada xícara de goiaba, temos 4,2 gramas de proteínas e nove gramas de fibras, nutriente que aumenta a sensação de saciedade e ajuda a controlar a glicemia”, explica a nutricionista Thaiz Brito em uma matéria publicada pelo Metrópoles.

Thaiz Brito ainda menciona um estudo do Journal of Clinical and Diagnostic Research que sugere que o consumo de goiaba sem casca pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar e colesterol em pessoas saudáveis.

“Em 100 gramas de goiaba, encontramos em média 68 calorias, ou seja, é uma fruta de baixo teor calórico e uma excelente aliada no emagrecimento”, destaca a nutricionista, acrescentando que “vale muito a pena incluí-la na alimentação.”

Leia Também: Alimentos que podem aumentar o risco de câncer