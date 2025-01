Frutas e vitaminas podem mesmo aumentar a imunidade? Veja o que a ciência diz

A imunidade sempre foi um tópico importante e falado pelas pessoas. Porém, desde a pandemia de Covid-19, esse assunto ficou ainda mais em alta. Pela internet, encontramos diversos produtos que prometem fortalecer nosso sistema imunológico, desde café proteico até gominhas de gelatina.

Além disso, temos como senso comum que o consumo de frutas e legumes podem ajudar nesse processo, já que uma dieta equilibrada costuma auxiliar a saúde em diversos pontos. Para dar um reforço, as pessoas também apostam em vitaminas, para repor os nutrientes que não conseguem consumir no dia a dia.

Contudo, até onde é realmente verdade que todos essas medidas fazem a imunidade aumentar? E mais: até que ponto devemos fazer com que a imunidade suba, de forma ilimitada? Veja mais informações sobre essas questões na matéria abaixo.

O que é o sistema imunológico?

Também chamado de sistema imune, é um conjunto de células, órgãos e tecidos do corpo, que atua como um guardião, enfrentando antígenos que ameaçam a integridade dos órgãos e sistemas. O sistema imunológico é composto por uma complexa rede de células e moléculas dispersas por todo o organismo, que reconhecem esses “invasores”, desenvolvendo uma resposta efetiva diante deles, provocando a sua destruição ou inativação.

Essa função de defesa é fundamental contra o desenvolvimento de infecções e tumores, por exemplo. É como se o corpo fosse uma empresa, com setores que desempenham funções específicas, contribuindo para seu sucesso. Sendo assim, o sistema imunológico pode ser comparado ao setor de Segurança, que é encarregado de proteger essa empresa da entrada de pessoas não-autorizadas ou mal-intencionadas.

Nosso sistema imune é formado por diferentes componentes do corpo, como a medula óssea, o timo, o baço, os linfonodos, as amígdalas, a apêndice e Placas de Peyer, que estão no intestino delgado. Os tecidos epiteliais, como a pele, as secreções, como a saliva e o suor, e as mucosas, também integram esse sistema, formando barreiras de filtragem para corpos invasores.

O sistema imunológico é composto por uma complexa rede de células e moléculas dispersas por todo o organismo. (Imagem: Freepik)

Além deles, existe uma série de células com funções específicas, chamadas de células brancas, glóbulos brancos ou leucócitos. Elas são subdivididas em outras, como linfócitos (produtores de anticorpos), neutrófilos e os macrófagos (os dois ligados à proteção, mas com atuação concentrada na resposta celular). São responsáveis por bloquear e eliminar corpos estranhos, como vírus e bactérias.

Importância do sistema imunológico para o ser humano

O sistema imunológico é importante, pois, sem ele, seria difícil evitar doenças e também combatê-las, quando já estivessem instaladas no nosso organismo. Isso porque o nosso corpo estaria sem mecanismo de proteção e defesa contra agentes invasores.

O principal papel do sistema imunológico é de proteger o corpo, prevenindo as consequências das ações de corpos invasores, que podem ser vírus, bactérias, parasitas, células cancerígenas, e outros. A proteção acontece quando há a identificação da presença dos patógenos e desenvolvimento de uma resposta que pare os danos e recupere o organismo de possíveis deteriorações.

O sistema imunológico está baixo? Como saber

O corpo costuma dar indícios de que algo não está funcionando corretamente, e isso também vale para o sistema imunológico. Quando ele está baixo ou trabalhando de forma ineficaz, alguns dos sintomas que podem indicar sua fraqueza são:

Falta de energia e disposição, com fadiga e cansaço;

Infecções intensas e frequentes;

Disfunção gastrointestinal: o sistema digestivo absorve e sintetiza os nutrientes essenciais. Quando ele não funciona corretamente, ele impacta na distribuição desses nutrientes.

O principal papel do sistema imunológico é de proteger o corpo, prevenindo as consequências das ações de corpos invasores. (Imagem: Freepik)

Frutas e vitaminas podem mesmo aumentar a imunidade? Veja o que a ciência diz

De antemão, podemos dizer que não há formas cientificamente comprovadas de turbinar o seu sistema imunológico, seja pela alimentação ou suplementação. E ainda que tivesse, seria bastante perigoso usá-los sem supervisão médica.

Isso porque, devido a sua extrema complexidade, o sistema imunológico pode ser perigoso, não sendo interessante que as pessoas estimulem esse sistema dentro de si sem limites. A ideia de “fortalecer” o sistema imunológico pode ser atrativa, mas não é um sistema imune forte que precisamos.

Em vez disso, devemos buscar por um sistema imunológico equilibrado, que mantém todos os sistemas distintos sob controle. Como dito anteriormente, a imunidade é composta de uma coleção interconectada de centenas de bases e centros em todo o corpo, que são conectados por uma rede de vasos, tão vasto quanto o sistema cardiovascular.

Dentro de nós, há células de defesa, de guarda, que aprendem contra quem e como lutar, e que identificam e lembram os possíveis invasores que podemos encontrar na vida. Não importa se o outro vai prejudicar o corpo ou não; se for estranho, ele deve ser atacado e destruído. No caso das vacinas, por exemplo, elas ajudam no reconhecimento do “inimigo”.

Manter uma dieta saudável ajuda a deixar o sistema imunológico equilibrado. (Imagem: Freepik)

Se esse sistema funciona bem e de forma equilibrada, ele pode dosar a quantidade certa de força precisa para atacar infecções. Se a ideia for “fortalecer” esse sistema para deixá-lo ainda mais agressivo, ele vai, praticamente, sair batendo em tudo de forma indiscriminada. Isso significa que também pode dar errado se ele for forte demais e estiver desregulado, reagindo exageradamente a uma infecção menor, por exemplo.

A verdade é que ninguém sabe quantas células, de quais tipos e em que nível de atividade são necessárias para que o sistema imune funcione de forma ideal. Por isso, a melhor forma de tentar fazê-lo agir assim é manter uma rotina de exercícios, uma dieta equilibrada e estresse reduzido.

Entre elas, o mais importante é ter uma dieta que forneça as vitaminas e nutrientes que seu corpo precisa, com a ingestão de frutas e legumes. Isso porque o sistema está constantemente produzindo bilhões de novas células, que precisam ser alimentadas. Já o exercício regular moderado ajuda na boa circulação, que permite que as células e proteínas imunológicas se movam com mais eficiência e liberdade, fazendo seu trabalho melhor.

De forma geral, o consumo de frutas e vitaminas pode auxiliar a manter o sistema imunológico equilibrado, contribuindo para a absorção dos nutrientes necessários para seu funcionamento. No caso da suplementação de vitaminas, deve ser feita com acompanhamento médico, em casos em que são identificados a falta delas, e utilizando produtos indicados por profissionais da saúde.

Fonte: Philipp Dettmer, autor do novo livro IMMUNE (Imune, sem edição em português) e criador do canal Kurzgesagt, um dos canais de ciência mais populares do YouTube, em matéria para a BBC.

Tomar Vitamina C efervescente aumenta a imunidade? A vitamina C, em conjunto com outros nutrientes, pode realmente ajudar a estimular o sistema imunológico, sendo parte essencial de uma dieta saudável. Contudo, segundo estudos, o consumo dessa vitamina não garante a prevenção de gripes e resfriados, por exemplo.

Praticar exercícios também é uma forma de manter o sistema imune funcionando de maneira ideal. (Imagem: Freepik)

