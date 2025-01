Frutas que parecem inofensivas, mas são venenosas

Em 20 de agosto, a atriz Alicia Silverstone compartilhou um vídeo no TikTok onde aparece comendo o que parecia ser uma “cereja de Jerusalém” colhida no jardim de alguém enquanto passeava por Londres, na Inglaterra. A estrela de ‘As Patricinhas de Beverly Hills’ (1995) não sabia que essa fruta, conhecida no Brasil como “erva-de-santa-maria” ou “tomateiro-do-diabo”, é, na verdade, uma planta altamente venenosa pertencente à família das beladonas (Solanaceae), que inclui algumas das plantas mais tóxicas do mundo.

Para garantir que você não cometa o mesmo erro, esta galeria destaca algumas das frutas mais venenosas conhecidas – e algumas delas são bem conhecidas no Brasil. Clique na galeria e saiba mais sobre esses perigos ocultos na natureza.