Fufuca homenageia o RS após Brasil ser escolhido sede da Copa Feminina

Brasil vai sediar a competição mundial em 2027; RS sofre crise por causa do intenso volume de chuvas e enchentes

André Fufuca (foto) disse que está orgulhoso e que o Brasil está pronto para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027 Mariana Raphael/Ministério do Esporte – 31.jan.2024

PODER360 17.mai.2024 (sexta-feira) – 11h33



O ministro do Esporte, André Fufuca, dedicou a vitória do Brasil na corrida pela sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 ao Rio Grande do Sul. Ele afirmou que o território gaúcho será uma das sedes da competição. A Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) fez o anúncio na madrugada desta 6ª feira (17.mai.2024).

“Essa vitória eu queria, primeiramente, dedicar ao nosso querido e amado Estado do Rio Grande do Sul, Estado esse que o governo federal capitaneado pelo presidente Lula fará o possível para reconstruir”, declarou em vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais.

Assista (1min):

Fufuca disse que não medirá esforços para que o povo gaúcho se reerga no menor tempo possível para que todos possam comemorar juntos outras vitórias do Brasil.

O ministro ainda agradeceu ao empenho e à dedicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele afirmou que estão determinados a realizar a melhor Copa do Mundo Feminina da história.

“Nosso país está pronto. Nossas jogadoras nasceram prontas! Esta será a copa do Brasil, mas também de toda a América do Sul. E marcará um novo momento para o futebol feminino em nosso continente”.

O anúncio foi feito pelo presidente da organização, Gianni Infantino, durante evento em Bangkok, na Tailândia. O Brasil obteve 119 votos, ante 78 votos da candidatura rival, formada por Alemanha, Holanda e Bélgica.

Esta foi a 1ª vez que a escolha da sede foi realizada por meio do voto das federações nacionais. Antes, a decisão era tomada pelos 36 integrantes do antigo Comitê Executivo.