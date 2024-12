Fuga em Eunápolis: Presos confeccionam cordas e usam fuzis para escapar, conta comodante

Após a fuga de 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis, no Extremo sul da Bahia. O comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Major Ulisses Moreira, conta como os presos confeccionaram cordas com lençóis e, durante uma troca de tiros com os policiais, conseguiram escapar por cima do muro.

Em entrevista ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o major e comodante do 7ª CIPM contou em detalhes como foi a fuga dos detentos. “A fuga foi orquestrada de dentro para fora”, afirmou o Major.

“Os presos tiveram a ajuda de pessoas que estavam do lado de fora do presídio” Segundo ele, a unidade prisional não possui muros altos, apenas uma espécie de alambrado, o que facilitou a fuga.

Em meio as buscas, a polícia encontrou um fuzil e outros materiais utilizados pelos fugitivos, que já foram encaminhados para perícia. Em novas diligências, outro fuzil foi localizado. “Todos os presos que fugiram são considerados de alta periculosidade e utilizaram armas de fogo durante a fuga”, alertou o comandante.

As polícias Rodoviária Estadual e Federal estão apoiando as buscas, que se concentram em identificar e capturar os foragidos. As atividades no Conjunto Penal seguem normalmente.