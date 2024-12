Fuga Interrompida: Polícia Militar prende acusado de matar companheira em Itabela

A violência do crime assustou a cidade de Itabela e expôs, mais uma vez, as feridas da violência contra a mulher. Nesta quinta-feira (05) de dezembro, a Polícia Militar de Itamaraju prendeu Robson Sales Monfardini (39 anos), acusado de assassinar a própria companheira, Joana Costa Silva (45 anos), conhecida como “Joaninha”. O homicídio ocorreu no último domingo (01/12), na Rua Amaralina, bairro Bandeirantes, em Itabela.

Segundo testemunhas, Robson agredia “Joaninha” constantemente. Na fatídica noite, o acusado teria estrangulado a vítima e, sem qualquer piedade, finalizado o crime com golpes de faca, utilizando uma peixeira. Após o ato covarde, Robson fugiu, mas foi capturado pela Polícia Militar em um posto de combustível na cidade de Itamaraju, sendo recambiado para a delegacia de Polícia Civil de Itabela.

“Joaninha”, que era dependente de álcool e drogas, era figura conhecida na cidade e não apresentava comportamento agressivo. A violência com que sua vida foi tirada revoltou moradores e vizinhos que a conheciam há anos. “Ninguém merece morrer assim. Foi covarde demais”, desabafou um residente que preferiu não se identificar.

Familiares confirmaram que Robson já possui histórico criminal e agora ficará detido à disposição da justiça. A violência brutal reacende o debate sobre a vulnerabilidade de mulheres em relacionamentos abusivos e a urgência por medidas mais eficazes de proteção e punição.

O crime gerou comoção e revolta em Itabela, onde moradores pedem justiça para “Joaninha” e fim da impunidade para crimes que devastam famílias e ceifam vidas inocentes.