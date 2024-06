Fuja do convencional e crie memórias no Dia dos Namorados

Com aproximação do Dia dos Namorados, a busca pelo presente ideal para surpreender a pessoa amada fica em evidência. Se você está indeciso sobre o que comprar, a Kalya Cosmética Sensorialseparou um passo a passo para que essa data seja memorável. Confira:



Crie estímulos:

Sabemos que a memória é fundamental, um estímulo criado hoje pode perdurar por toda a vida, e o olfato é um sentido poderoso a ser estimulado. Perfume o ambiente Kalya Zen Home, com a fragrância orquídea negra, que traz notas intensas e envolventes, começando com um toque doce e suave. R$ 62,50

Experiência a dois:

Invista em um ambiente acolhedor, com uma iluminação romântica. Por exemplo, a vela de massagem Kalya Zen que além de iluminar o ambiente vai proporcionar uma experiência única rica em sensações, pois a chama se transforma em um óleo para massagem, além de trazer uma fragrância de orquídea negra. R$ 84,99

Toque:

O toque tem o seu poder, além de ambiente rico em estímulo, a massagem tem um poder fundamental na intimidade. E o óleo Tantra Tchalo é puro, permitindo um deslizamento para uma massagem sensual e excitante. R$ 59,90

Beije:

O beijo é essencial para deixar a sua marca, mas quando ele vem com sabor a sua intensidade é ainda mais poderosa, e o Jells tem esse poder. Com 20 sabores e aroma especial poder ser aplicado em qualquer parte do corpo. R$ 26,50

Preliminares e o ápice do prazer:

Esse ponto é fundamental, quanto mais ousado, mais sucesso se tem. Com foco na sensação masculina. O Sturb Glossy tem uma textura suave com experiência sensorial de realce no volume da pele. R$ 70,80

Esse é o objetivo, proporcionar prazer além de um momento especial. E o Vibroplay é o queridinho desse momento. Um gel corporal em vários sabores com efeito de vibração, além de sensações únicas, permite que se chegue ao ápice do prazer. R$ 89,90

Todos os produtos são comercializados pela Kalya Cosmética Sensorial, e podem ser adquiridos pelo site: https://www.kalya.com.br

Sobre a empresa:

A Kalya começou em outubro de 1998 como Galênika Farmácia de Manipulação e Estética em Londrina, no Paraná. O fundador, CEO da marca e farmacêutico Marcos Cruz, viu no ramo da cosmética sensual, na época pouco explorado, um mercado em ascensão. “Tudo começou com uma cliente de estética que pediu para que eu fizesse um gel com sensação gelada para passar na área íntima, depois disso passei a enxergar nossas possibilidades dentro deste nicho”, afirma Cruz. Após essa primeira experiência, o farmacêutico passou a se especializar na cosmética sensual, se consolidando na área.

Atualmente a Kalya está presente ativamente em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. São mais de 80 produtos das mais variadas funções que atendem todos os tipos de públicos.

