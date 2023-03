Fujioka inaugura loja inédita no DF focada em compras feitas com CNPJ

Observando o constante crescimento na busca por produtos eletrônicos e de informática desde 2021, o Fujioka Distribuidor decidiu investir em mais uma unidade física para facilitar a vida principalmente de revendedores desses ramos. Com 2.580m² distribuídos em dois andares, desta vez a escolhida para receber a maior loja da rede foi Brasília (DF).

Localizada na Avenida da Feira dos Importados, a nova unidade de uma das maiores varejistas do DF abre as portas para garantir boas oportunidades de parceria para quem tem negócio próprio e quer pagar mais em conta usando o CNPJ.

O Fujioka Distribuidor não estipula quantidade mínima de itens por compraInaugurada neste mês de março, a loja oferece um grande mix de produtos das maiores marcas do mundo relacionados à informática, áudio e vídeo, acessórios, beleza e celulares. Tudo com condições exclusivas para quem tem CNPJ. Assim, fica mais fácil para empresários e revendedores atualizarem os estoques para atender o público ainda neste mês do consumidor e nas próximas datas importantes para o comércio.

Melhores preçosA loja física vem para facilitar, mas as compras no atacado ou varejo ainda podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil por meio do site www.fujiokadistribuidor.com.br.

Para isso, é necessário apenas ter cadastro na plataforma com o CNPJ do comprador. O processo é feito de forma fácil e rápida, e permite ao consumidor o acesso a produtos em lançamento com valores mais em conta.

O Fujioka Distribuidor oferece uma extensa gama de produtos de tecnologia e telefonia de grandes marcas mundiaisCom o intuito de facilitar a aquisição para todos os tipos de negócios, inclusive para micro, pequeno ou médio empresário que queira utilizar o produto para uso próprio ou na operação de um estabelecimento, o Fujioka Distribuidor não estipula quantidade mínima de itens por compra.

Nesse caso, donos de salões de beleza ou de uma barbearia, por exemplo, podem se beneficiar dos custos mais baixos de equipamentos eletrônicos para modernizar os serviços oferecidos. Ou quem é MEI pode aproveitar para adquirir aquele tão sonhado notebook à preço de atacado.

As condições de pagamento ofertadas pelo distribuidor são boleto bancário e cartões de crédito Visa® ou MasterCard® emitidos no Brasil. E as aquisições podem ser parceladas em até 10 vezes.

A rede propõe uma solução de parceria para empresários de qualquer ramoFujioka DistribuidorO Fujioka Distribuidor atua há mais de 50 anos oferecendo uma extensa gama de produtos de tecnologia e telefonia de grandes marcas mundiais, como Samsung, LG, JBL, Microsoft, Intel e Lenovo.

Com a expertise de oferecer produtos recém-lançados com agilidade na entrega e preços competitivos, a rede propõe uma solução de parceria para empresários de qualquer ramo.

