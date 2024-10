Funceb anuncia realização de oficina gratuita de teatro em Valença

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA), anunciou que o Gira Cena deve chegar ao município de Valença, na região do baixo sul baiano, com oficinas de teatro gratuitas. O evento ocorre presencialmente, de 14 a 22 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Theatro Municipal de Valença, localizado na Praça da República, e a inscrição é realizada presencialmente.

As oficinas de Iluminação Cênica e Cenografia e Figurino e Maquiagem Cênica irão acontecer de forma virtual e presencial, de 22 a 27 de outubro. Podem participar pessoas com ou sem experiência em teatro.

A oficina de Iluminação Cênica e Cenografia, ministrada por Maurício Pedrosa, abordará o estudo dos conceitos e equipamentos da caixa cênica, a produção de equipamentos de iluminação e cenário com materiais acessíveis e a possibilidade de novas propostas criativas na concepção dos seus projetos. A oficina contará com carga horária total de 24 horas, para um grupo de até 20 participantes, com classificação etária de 16 anos.

Já a oficina de Figurino e Maquiagem Cênica, ministrada por Gilca Rigotti, proporcionará aos participantes uma abordagem teórico-prática que integre os estudos, nas duas áreas, resultando num olhar mais amplo desde o conhecimento básico dos materiais, demonstração de técnicas e estéticas, experimentos criativos, à concretização da proposta. A oficina contará com carga horária total de 24 horas, para um grupo de até 20 participantes, com classificação etária a partir de 16 anos.

São 20 vagas disponíveis em cada uma das turmas, totalizando 40. As oficinas virtuais serão realizadas através da plataforma Google Meet nos dias 22 e 23 de outubro, já as presenciais, de 25 a 27 de outubro, acontecem no Theatro Municipal, localizado na Praça da República, em Valença. Na sexta-feira (25), a oficina presencial acontece das 19h30 às 21h30; e no sábado e domingo (26 e 27) das 8h30 às 18h.