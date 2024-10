Funceb realiza Seminário de Criação em Dança no Vale do Capão e Paulo Afonso; evento abre inscrição para auxílio custeio

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA), anunciou a realização do VII Seminário de Criação em Dança, promovido pela Coordenação de Dança/Dirart da Funceb, na região do Vale do Capão e Paulo Afonso. O seminário deve ocorrer entre 7 a 9 de novembro, no Vale do Capão; já em Paulo Afonso, de 7 a 10 de novembro.

Na ocasião, serão realizadas rodas de conversa, mostras artísticas e workshops para dançarinos, coreógrafos, estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas na linguagem artística. Para os interessados que não moram nessas cidades, mas residem em regiões próximas (Território de Identidade 3 – Chapada Diamantina e Território de Identidade 24 – Itaparica), podem se inscrever, de 9 a 17 de outubro, para receber auxílio custeio e se deslocarem até o seminário. São concedidos 12 auxílios no total, 6 em cada cidade.

Em sua sétima edição, o Seminário de Criação em Dança é um espaço onde artistas oriundos da capital e interior do estado dialogam sobre os seus processos criativos, políticas culturais, metodologias de criação e a reflexão sobre a prática artística em dança, proporcionando a troca de experiências e o desenvolvimento da linguagem.

A programação é totalmente gratuita e será composta por Mostra Artística, Roda de Conversa e Workshop/Oficina com certificado para participantes.

Serviço:

VII Seminário de Criação em Dança – Inscrição para auxílio custeio

Inscrição para auxílio custeio: 9 a 17 de outubro de 2024

Seminário de Criação em Dança: 7 a 9 de novembro (Vale do Capão) e 7 a 10 de novembro (Paulo Afonso)

Informações: ba.gov.br/fundacaocultural | [email protected]

Gratuito