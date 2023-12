Funcionamento de serviços estaduais no Natal e Ano-Novo em São Paulo será alterado; confira

O governo de São Paulo emitiu comunicado nesta sexta-feira, 22, para informar a população sobre os horários de funcionamento de serviços estaduais durante as celebrações de Natal e Ano-Novo. Hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. Postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Osasco funcionarão nos sábados excepcionalmente, das 8h às 16h, já os demais postos não funcionarão. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) não abrirão nos dias 25/12 e 01/01, bem como as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME).

Os postos de Poupatempo estarão fechados nos dias 25, 29 e 30 de dezembro em todo Estado, mas os serviços digitais funcionarão normalmente, como renovação de CNH, licenciamento de veículos e consulta ao IPVA. CPTM, Metrô e EMTU também terão horário de funcionamento diferenciado por conta dos feriados. Nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01, a CPTM funcionará aos moldes de um domingo. Após a operação comercial no dia 31/12, as estações estarão abertas somente para desembarque e transferência. A operação das linhas de ônibus também será equivalente à programação de domingo nos mesmos dias da CPTM, com exceção nos dias 23 e 30 de dezembro, na qual a operação seguirá a tabela horário dos sábados. No Natal, o metrô operará as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata com horário normal e com frota de trens adequada à demanda e composições reservas preparadas para qualquer necessidade operacional. A operação do Metrô será ininterrupta no Réveillon.

As agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas em 25 de dezembro e 1º de janeiro, assim como os postos das unidades do Descomplica SP. A Defesa Civil de São Paulo ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail [email protected]. Já os 31 restaurantes da rede Bom Prato atenderão à população nos feriados de Natal e Ano Novo.