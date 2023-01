Funcionária de carreira, Maria Rita Serrano assume presidência da Caixa Econômica Federal

Nova comandante do banco determina de início a suspensão da concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil

Maria Rita Serrano é a quarta mulher a presidir a Caixa Econômica Federal, sendo a segunda servidora de carreira a assumir a função



A funcionária de carreira Maria Rita Serrano assumiu nesta quinta-feira, 12, a presidência da Caixa Econômica Federal em cerimônia que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Serrano, que trabalha há 33 na Caixa, é a quarta mulher a presidir a instituição, sendo a segunda servidora de carreira. Nascida em Santo André, no Grande ABC, em São Paulo, ela é graduada em Estudos Sociais e em História, além de ser mestre em Administração. Ela já ocupou diversos cargos dentro da Caixa e, desde 2014, faz parte do Conselho Administrativo do banco. A nova comandante do banco estatal adiantou que vai inaugurar 12 novas agências, ressaltando que essas unidades são fundamentais para regiões menos assistidas do país. No discurso de posse, Serrano afirmou que vai trabalhar para a humanização das relações de trabalho no banco. “Atuar em temas relacionados às questões sobre sustentabilidade, humanização das relações de trabalho, tão importantes hoje no banco. Eu acenei para os meus colegas hoje de manhã, porque fizemos também um evento, que a gestão pelo medo na Caixa acabou”, declarou.

Em entrevista após a solenidade, Serrano anunciou que a Caixa está suspendendo a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo a executiva, a medida leva em conta a decisão do Ministério do Desenvolvimento Social de revisar o cadastro dos beneficiários e os juros altos cobrados nessa modalidade de crédito. Serrano disse ainda que as taxas serão submetidas a revisão. A nova presidente do banco também descartou perdoar dívidas em atraso de quem pegou o consignado do Auxílio Brasil. Após as falas, a Caixa informou que a contratação está suspensa a partir desta quinta e que a linha de crédito passará por uma revisão completa de parâmetros e critérios.

