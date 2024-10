Funcionária de laboratório suspeita de envolvimento na contaminação por HIV de transplantados é presa

Adriana Vargas dos Anjos, coordenadora técnica do Laboratório PCS Saleme suspeita de envolvimento na emissão de laudos falsos que resultaram na contaminação por HIV de pelo menos seis pacientes transplantados no Rio de Janeiro, foi presa neste domingo (20) por policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Ela foi apontada como a responsável por dar a ordem para economizar no controle de qualidade dos testes, como relatou em depoimento à polícia o técnico de laboratório Ivanilson Santos, preso na segunda-feira (14). As informações são do g1.

As investigações constataram que com o objetivo de diminuir os custos, houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes. Com isso, a análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal.

O delegado Wellington Pereira, responsável pelas investigações, afirmou que Adriana negou as acusações.

Na chegada à a Decon, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, Adriana foi questionada por jornalistas sobre a falha dos exames e ela apenas respondeu: “Humana”. Indagada sobre de quem seria a responsabilidade, disse que: “Quem realizou o exame já está sendo punido”.