Funcionária é estuprada dentro de delegacia onde trabalha no Guarujá

Uma funcionária foi estuprada dentro da Delegacia Sede do Guarujá, no litoral de São Paulo. O agressor, um homem de 52 anos, foi preso em flagrante por policiais do DP que ouviram pedidos de socorro da vítima dentro de uma sala. O agressor já havia ido ao local outras três vezes, mas somente na terça-feira, 20, abordou a mulher com cartas de amor em mãos. O homem teria prendido a vítima em uma sala e abusado sexualmente dela, que tentou reagir ao crime entrando em luta corporal. O caso foi registrado na própria Delegacia localizada na Avenida Puglisi, Centro do Guarujá, como estupro. A vítima, uma mulher de 40 anos, é funcionária de serviços terceirizados no local. O homem foi preso em flagrante e em seguida, encaminhado à cadeia pública da cidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA