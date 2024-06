Funcionária ganha fama de inquisidora nos bastidores da Record TV

O tempo da inquisição, muito comum na Idade Média, já chegou ao fim, mas parece que na Record TV, não. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o dono da emissora, bispo Macedo, elegeu pessoas de confiança, ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, para acompanhar de perto as produções que são exibidas no canal.

Um passarinho verde contou para esta colunista que vos escreve, que existe uma supervisão, apelidada de “inquisição”, que palpita em tudo relacionado às séries e novelas. Inclusive, as exigências vão além. Uma mulher, que tem o aval de Macedo, estendeu as solicitações para as produtoras que prestam serviço, como a escolha de figurantes.

A tal mulher pede que os colaboradores deem informações sobre o elenco de figuração, com fotos, todos os dias. Se ela concordar, ela autoriza as pessoas a continuarem no projeto, caso contrário, estão vetadas.

Há ainda um homem, que tem um cargo de liderança nos templos religiosos comandados por bispo Macedo, que vigia de perto tudo o que acontece nos bastidores das produções da Record TV. Ele intervém na forma como os diretores, os atores e os figurantes trabalham, como observado pela nossa fonte, de um jeito que não acontece em outras emissoras.

Ainda de acordo com a fonte exclusiva da coluna, o caso foi presenciado durante as gravações de Rainha da Pérsia, superprodução que tem estreia prevista para o próximo dia 17, e conta com Leonardo Medeiros, Luckas Moura, André Bankoff, Iran Malfitano e Bárbara Borges; e em Reis, que está na décima segunda temporada.

A coluna procurou a Record TV, que até a publicação da matéria não se pronunciou sobre o assunto.

Gravações na Record TV

Nas gravações de Rainha da Pérsia é possível ver o homem de confiança do bispo Macedo Divulgação

Nas gravações de Rainha da Pérsia é possível ver o homem de confiança do bispo Macedo

As pessoas de confiança do bispo Macedo,, que supervisionam os bastidores, são chamadas de inquisição Divulgação

Nas gravações de Rainha da Pérsia é possível ver o homem de confiança do bispo Macedo

Os “inquisidores” da Record TV palpitam no trabalho dos diretores, atores e até figurantes Divulgação