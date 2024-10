Funcionário da Enel morre em São Paulo durante o trabalho após ser atingido por árvore

Um trágico acidente ocorreu no último sábado (12) em Cajamar, na Grande São Paulo, resultando na morte de Esequiel Barbosa da Silva, um funcionário de 52 anos da Enel. Ele estava envolvido em atividades de poda de árvores, uma medida necessária após as intensas chuvas que provocaram um apagão, afetando aproximadamente 2,1 milhões de moradores da região metropolitana. Após ser atingido por um galho, Esequiel foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil registrou o incidente como morte suspeita e já iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. A Enel, por sua vez, está em contato com a família para oferecer suporte neste momento difícil.

O Sindicato dos Eletricistas expressou suas condolências em uma nota oficial e informou que o velório de Esequiel está agendado para a próxima terça-feira (15). Vale ressaltar que as chuvas que atingiram o estado de São Paulo já resultaram na morte de outras sete pessoas, evidenciando a gravidade da situação climática na região. Em resposta aos danos causados pelo temporal, a Enel, que é responsável pela distribuição de energia em São Paulo e em 24 municípios adjacentes, anunciou que será necessário substituir cabos, postes e outros equipamentos danificados. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estabeleceu um prazo de três dias para que a empresa resolva os problemas de falta de energia, além de destacar a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo no apagão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA