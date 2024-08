Funcionário de Harry e Meghan pede demissão e fontes apontam “intriga”

Escolhido no início do ano para guiar o príncipe Harry “em sua próxima fase”, o chefe de gabinete Josh Kettler abandonou o cargo após apenas três meses, segundo o site Daily Mail. De acordo com fontes ouvidas pela imprensa britânica, a decisão foi tomada “em meio a muita intriga”.

A demissão chegou em um momento ruim para os duques de Sussex, que irão para a Colômbia em uma viagem a trabalho e contavam com o auxílio de Josh Kettler.

O chefe de gabinete acompanhou Harry na visita a Londres em maio, quando o caçula do rei Charles comemorou o décimo aniversário dos Jogos Invictus, competição esportiva criada para apoiar militares feridos e doentes.

Josh Kettler nos Jogos Invictus, em maio Além disso, Kettler também desempenhou seu papel quando Harry e Meghan Markle foram à Nigéria, também em maio, e encontraram autoridades governamentais no país da África Ocidental.

De acordo com o Daily Mail, desde o casamento dos duques de Sussex, em 2018, pelo menos 18 funcionários perderam os cargos, principalmente após a mudança do casal para a Califórnia, em 2020.

“O mais revelador é que, durante todo o tempo em que trabalhei lá, acho que não ouvi um único funcionário atual ou antigo da equipe dizer que aceitaria o emprego novamente se tivesse a oportunidade”, afirmou um ex-funcionário ao Daily Mail.

Além disso, em abril, Meghan também chamou a atenção por não conseguir encontrar um diretor executivo para a American Riviera Orchard, novo empreendimento de culinária e estilo de vida da ex-atriz.

