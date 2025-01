Funcionário morre após afogamento na piscina da AABB de Caetité

Um trágico acidente abalou a comunidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, após o falecimento de Benvindo Laranjeira Santana, funcionário da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Ele morreu após sofrer um afogamento enquanto realizava a limpeza da piscina do clube, no último dia 10 de janeiro.

De acordo com informações da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Benvindo caiu na água durante o trabalho e permaneceu submerso por aproximadamente oito minutos. As câmeras de segurança do clube registraram o acidente. O funcionário não sabia nadar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente após o ocorrido. Benvindo recebeu atendimento de emergência e foi encaminhado ao Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e teve o óbito confirmado no dia 12 de janeiro, às 9h30.

Em nota oficial, a AABB lamentou profundamente a perda do colaborador:

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Benvindo, um exemplo de humildade, simplicidade e amizade sincera. Ele conquistou o respeito e o carinho de todos com sua responsabilidade e dedicação. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.”

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Caetité, e as imagens captadas pelo sistema de monitoramento da AABB foram anexadas ao inquérito para análise das circunstâncias do acidente. As autoridades seguem investigando o ocorrido.