Funcionário suspeito de estuprar paciente em hospital em São Paulo se entrega à polícia

Um funcionário do Hospital São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, se entregou à polícia na segunda-feira (26) em São Paulo, um mês após ser acusado de ter cometido crime de estupro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem está cumprindo prisão temporária por ordem judicial. As diligências prosseguem para concluir a investigação. Em julho, quando o estupro ocorreu, a secretaria não detalhou a identidade do suspeito, mas afirmou que ele possui 45 anos. O caso foi registrado como estupro no 30° DP, do Tatuapé, na zona leste. O hospital informou que o profissional não faz mais parte do quadro de funcionários da unidade e que ele foi “sumariamente” demitido após o ocorrido. “O Anália Franco informa ainda que está colaborando integralmente com as investigações das autoridades e oferecendo todo o apoio à família e à paciente envolvida”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo