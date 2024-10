Fundação Pedro Calmon promove curso de teatro gratuito para jovens e adultos

O curso, que é totalmente gratuito, possui nove aulas, entre outubro e dezembro. As aulas acontecem nos dias 23 e 30 de outubro; 6, 13, 20 e 27 de novembro e 4, 11 e 18 de dezembro, às quartas-feiras, das 14h às 16h. Os interessados devem se inscrever pelo de um formulário (clique aqui) ‘Inscrição’. No total, são 30 vagas disponíveis.

As aulas vão acontecer no Espaço Caramuru. O objetivo da oficina é trabalhar a desinibição e a expressão corporal por meio de jogos teatrais e improvisação. Os participantes serão certificados com uma carga horária de 30h.

Serviço

O que: Oficina de teatro na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – Salvador

Quando: 23 e 30 de outubro – 06, 13, 20 e 27 de novembro- 04, 11 e 18 de dezembro, das 14h às 16h.

Onde: Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Rua Borges dos Reis, s/n – Rio Vermelho Salvador/BA

Gratuito e com certificação