Fundador da chinesa DeepSeek é recebido como um herói na sua cidade natal

Liang Wenfeng, um empresário de 40 anos descrito como a “nova cara” da Inteligência Artificial (IA) na China, retornou nos últimos dias a Mililing, na cidade portuária de Zhanjiang, onde uma faixa vermelha foi erguida proclamando o empresário como um “orgulho” para a região.

A cidade natal de Liang também se tornou uma atração turística durante as celebrações do Ano Novo Lunar, período em que os chineses aproveitam a principal festividade do país para visitar suas cidades natais ou viajar, segundo a rede social chinesa Weibo, equivalente ao X.

Outros meios de comunicação, como o Yangcheng Evening News, de Cantão, destacam que Liang era “um homem talentoso” e que “aprendeu matemática no ensino médio quando ainda estava no terceiro ano”.

Eles também afirmam que a cidade se sente “honrada” com o sucesso da DeepSeek, empresa que nos últimos dias abalou o setor tecnológico com o êxito de seu mais recente modelo de IA.

Nascido em 1985, Liang deixou Cantão para estudar na província oriental de Zhejiang, onde se especializou em visão computacional, um segmento da IA.

Em 2015, cofundou a High-Flyer Quant e, em 2023, a DeepSeek, que recentemente causou grande repercussão com o lançamento do modelo V3, desenvolvido em apenas dois meses a um custo inferior a seis milhões de dólares.

Em 20 de janeiro, a empresa lançou o R1, que nos últimos dias registrou um alto número de downloads em todo o mundo.

Na semana passada, um grupo de especialistas de diversas áreas, incluindo tecnologia, educação, ciência, cultura, saúde e esportes, reuniu-se em Pequim com o primeiro-ministro Li Qiang para apresentar sugestões e opiniões. Liang foi o único representante da área de IA no encontro, o que demonstra o interesse das autoridades chinesas no avanço da tecnologia.

Diante da crescente rivalidade tecnológica com os Estados Unidos, Pequim identificou a Inteligência Artificial como uma prioridade, prevendo que esse mercado poderá alcançar uma avaliação de cerca de 5,6 trilhões de yuans (aproximadamente 772,3 bilhões de dólares ou 740,1 bilhões de euros) na China até 2030.

