Fundador da igreja Bola de Neve morre após acidente de moto em Campinas

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como apóstolo Rina, faleceu em um trágico acidente de moto em Campinas neste último domingo, aos 52 anos. O acidente ocorreu enquanto Rina passeava de moto pelo interior paulista, após um culto da Bola de Neve Church, igreja que ele fundou, em São João da Boa Vista. A rodovia Dom Pedro ficou interditada por quase 50 minutos. O apóstolo estava acompanhado pelo motoclube da igreja, chamado Pregadores do Asfalto, e sofreu múltiplas fraturas em decorrência do acidente. Rinaldo Pereira deixa quatro filhos.

Rina, que tinha formação em propaganda e marketing, estabeleceu a Bola de Neve no final da década de 1990, criando uma comunidade religiosa com uma proposta inovadora e voltada para o público jovem. Nos últimos meses, ele havia se afastado da liderança da igreja devido a sérias acusações de violência doméstica, que foram feitas por sua esposa, a pastora Denise Seixas. As investigações incluíam alegações de ameaças e lesões.

Antes de criar a Bola de Neve, Rina teve uma trajetória religiosa que incluiu a Igreja Batista e a liderança do Ministério de Evangelismo da Renascer em Cristo. A igreja que ele fundou se destacou por atrair figuras jovens e “descoladas”, ligadas à música e a esportes radicais, como o surfista Gabriel Medina e a modelo Sasha Meneghel e o cantor Rodolfo Abrantes.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA