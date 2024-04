Foto: Reprodução

Luiz Dulci é um dos fundadores do PT 10 de abril de 2024 | 09:28

O ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, estará na sede da Escola de Formação Luíza Mahin, em Salvador, na próxima quinta-feira (11), às 7h30.

Fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), Dulci debaterá sobre conjuntura política do país e os desafios da esquerda na Bahia, no Brasil e no mundo.