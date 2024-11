Funeral de Liam Payne movimentou doações para ajudar crianças com câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O funeral do cantor Liam Payne, que aconteceu nesta última quarta-feira (20), movimentou doações para ajudar crianças com câncer.

Mais de um mês após a morte do artista, o funeral que aconteceu em Amersham, na Inglaterra, motivou inúmeras doações. Aqueles que estiveram presente no local se inspiraram na generosidade do cantor para arrecadar fundos em seu nome.

Durante a cerimônia de despedida, foi anunciado que o dinheiro será revertido para a construção de um novo Centro de Câncer Infantil no Great Ormond Street Hospital, em Londres. “Este novo edifício incrível ajudará a dar às crianças gravemente doentes uma infância mais completa, divertida e longa”, divulgaram em um texto.

Ainda que abalados com a despedida de Liam Payne, a família do cantor demonstrou orgulho ao saber que ele ainda segue ajudando pessoas. “Grandes quantias de dinheiro foram doadas ontem em nome de Liam, e isso ajudará muitas crianças”, afirmaram.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar do Hotel CasaSur em Buenos Aires, na Argentina. Desde então, três pessoas foram detidas, acusadas de ter envolvimento com a morte do cantor.

Leia Também: Famosos que sobreviveram a experiências de quase morte