Funk Raiz com a Potência de Renato Biguli: Uma Homenagem à Periferia

Um ícone do funk nacional, Renato Biguli, vocalista do Monobloco e a voz do clássico “Baixada Cruel – Os Sinistros São de Bel,” está novamente dando oque falar. No estúdio Cartel Escobar, ele está desenvolvendo um EP em colaboração com grandes nomes do funk, incluindo WF da Família Sagrada, com produções de Mentalistah e DJ Escobar.

O projeto une lendas como Mr. Catra, na faixa “Comunidade High Society,” Gil Soul, e WF Família Sagrada, além de outra com Cidinho General, com a música “Madrugada.” Essa união de artistas consagrados e talentos emergentes visa reviver a essência dos bailes dos anos 1990 enquanto celebra a evolução do funk, um gênero que segue representando identidade e resistência para a nova geração. Com o apoio da Revista BX, o lançamento promete destacar a contribuição de cada pioneiro que ajudou a moldar o funk. Biguli vê o EP como um marco cultural, onde o passado e o presente do funk se encontram para celebrar a força transformadora da periferia.



Reprodução/Internet

“A parceria entre esses gigantes é mais do que um simples lançamento; é uma celebração de nossa trajetória e do que ainda estamos construindo,” afirmou Biguli. Em um estúdio pulsante de criatividade e troca de experiências, ele e seus colaboradores estão criando o EP com dedicação, nostalgia e autenticidade. A comunidade do funk aguarda ansiosa o projeto, que já está gerando grande expectativa nas redes sociais e promete relembrar a todos que o funk é uma voz poderosa da cultura brasileira.

Texto: revistabx.com