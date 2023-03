Funko descarta U$ 30 milhões em bonecos após queda nas vendas

Famosa pelas figuras colecionáveis inspiradas em obras da cultura pop, a empresa Funko irá descartar mais de U$ 30 milhões em bonecos da marca por questões financeiras. A escolha foi feita para equilibrar os custos e os níveis de estoque dos produtos, conhecidos como Funko Pop.

No ano passado, conforme relatório de ganhos da Funko, os valores gastos com o estoque dos colecionáveis foi 48% maior do que o gasto em 2021. Brian Mariotti, CEO da empresa, falou a investidores que foi preciso alugar contêineres para armazenar o estoque, já que o centro de distribuição da marca que fica no estado do Arizona já estava lotado.

A decisão pelo descarte vem acompanhada de um momento financeiro delicado na empresa. De acordo com informações de vendas, 2022 foi um ano de prejuízo para a Funko. No último trimestre do ano passado, o prejuízo foi de U$ 47 milhões, com queda de 4,7% em vendas nos EUA e 1% a nível global.

Além do descarte de bonecos, a Funko também anunciou outra medida de redução de custos: o corte de 10% da força de trabalho da empresa. Originalmente fundada em 1998, a empresa começou como um pequeno negócio de produção de brinquedos simples, até expandir o escopo em 2005 com acordos de licenciamento com empresas como Marvel, Netflix, Pokémon e Disney.